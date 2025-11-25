Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран составил 518,2 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 5,7 млн ​​долларов США или на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Ираном составил 1,27% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Иран было экспортировано продукции на сумму 8,244 млн долларов США. Это на 2,8 млн долларов США или на 25,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Ирана в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 509,9 млн долларов США, что на 2,9 млн долларов США или 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. По этому показателю Иран занимает 9-е место в списке стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший импорт.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 40,862 млрд долларов США. Это на 1,5 млрд долларов США или 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 млрд долларов США составил экспорт, 19,225 млрд долларов США – импорт. За последний год экспорт сократился на 1,1 млрд долларов США или 4,9%, а импорт увеличился на 2,6 млрд долларов США или 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 млрд долларов США, что на 3,7 млрд долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.