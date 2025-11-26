Названо количество зарегистрированных в этом году в Кяльбаджаре историко-культурных памятников

БАКУ/Trend/ - На территории Кяльбаджарского района обнаружено и зарегистрировано 19 объектов, не включенных в список недвижимых историко-культурных памятников, но имеющих историческое, архитектурное и археологическое значение.

Об этом, в ответ на запрос агентства Trend, сообщила Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Было отмечено, то в этом году, в соответствии с законодательством, из вновь выявленных памятников 10 включены в список недвижимых историко-культурных памятников.

В учреждении добавили, что Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры провела на освобожденных от оккупации территориях, в том числе взятых под контроль после антитеррористических мероприятий, инвентаризацию 550 памятников, а также 402 вновь выявленных памятников историко-архитектурного и археологического значения.

Отметим, что в 2025 году в список недвижимых памятников истории и культуры были включены 44 вновь выявленных памятника, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

