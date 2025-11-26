bp объявила о планах повысить качество 4D-сейсмических данных на АЧГ

БАКУ /Trend/ - bp намерена повысить точность 4D-сейсмических данных на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) за счет обновленных методов обработки и более эффективных схем сбора данных.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил старший геофизик bp Теймур Ибрагимзаде на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

По его словам, ежегодно на АЧГ бурится более десяти скважин, что дает большой поток динамической информации и усиливает необходимость более точного мониторинга подповерхностных изменений.

Он отметил, что даже годовой интервал между мониторинговыми съемками позволяет выявлять изменения, связанные с насыщенностью и давлением в резервуаре, а также факторы, важные для управления рисками.

Ибрагимзаде добавил, что bp продолжает совершенствовать как процессы сбора данных, так и их обработку, включая выбор оптимальных алгоритмов миграции и изменение конфигурации источников.

«Даже разница в один год между мониторингами позволяет нам фиксировать изменения в насыщенности или давлении, а новые методы обработки помогут еще точнее видеть процессы в резервуаре», - сказал он.

Отметим, что оператором проекта выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited от имени участников Соглашения о разделе продукции (СРП) по АЧГ.

Доли участия в АЧГ распределены следующим образом: bp (30,37%), SOCAR (31,65%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%) и ONGC Videsh (2,92%).