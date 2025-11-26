АЖД продолжают работу по повышению эффективности Среднего коридора - Ровшан Рустамов

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские железные дороги” продолжают работу по развитию инфраструктуры для повышения эффективности операций по Среднему коридору.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель АЖД Ровшан Рустамов в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По его словам, стратегические проекты по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, Среднему коридору и транспортному коридору Север–Юг обеспечили лидирующие позиции Азербайджана на глобальной транспортной карте.

"Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс уже служит надёжным мостом между Европой и Азией. После модернизации линии Баку–Тбилиси–Карс её пропускная способность увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. В целом АЖД продолжают работу по развитию инфраструктуры для повышения эффективности операций по Среднему коридору, в том числе успешно ведутся работы по переходу на переменный ток на линии Баку-Бёюк-Кясик, которая является основной магистральной железной дорогой в направлении Восток–Запад", - сказал он.

По его словам, Средний коридор усиливает своё значение как альтернативный и безопасный транзитный маршрут для стран, расположенных в центре Евразии.

"Отмечу, что АЖД за 10 месяцев текущего года приняли 317 блок-поездов по Среднему коридору, включая 119 транзитных поездов. Этот показатель означает рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.