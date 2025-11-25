Азер Аллахверанов стал генсеком платформы НПО стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - Азер Аллахверанов стал генеральным секретарем Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, решением, принятым на учредительной конференции Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств, член правления Национального форума НПО Азербайджана и депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов стал генеральным секретарем Платформы.

Следует отметить, что 25 ноября 2025 года в городе Нахчыван продолжил свою работу Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств.

