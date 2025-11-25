В Нахчыване прошел Форум солидарности НПО стран ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в городе Нахчыван продолжил работу Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, на форуме выступила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики Айгюн Алиева. Она отметила, что за последние годы совместные проекты с тюркскими государствами приобрели системный характер: «За прошедшие три года мы реализовали ряд важных проектов вместе с НПО и партнерскими структурами, действующими в Узбекистане, Турции, Турецкой Республике Северного Кипра и других братских тюркских государствах. Среди них можно отметить форумы сотрудничества НПО в форматах Азербайджан-Турция, Азербайджан-Узбекистан, Узбекистан-Азербайджан, а также проведенный в Баку в рамках COP29 Форум гражданского общества тюркских государств. Вчера же впервые состоялся I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана. Уверена, что в скором времени мы сможем провести второй форум такого формата и в Казахстане».

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов отметил, что проведение Форума солидарности НПО стран-членов ОТГ в городе, где в 2009 году было подписано «Нахчыванское соглашение», носит символический характер.

Он также подчеркнул, что ускорены подготовительные работы по строительству автомобильной дороги, железной дороги, энергетических и коммуникационных линий на участке Зангезурского коридора, проходящем через Нахчыван, и проект уже перешел в заключительную стадию.

Заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев отметил, что это радостный, исторический день для всего тюркского мира: "Мы должны сделать так, чтобы в предстоящий период между Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Венгрией и Турецкой Республикой Северного Кипра конкурсы грантов для НПО в сферах истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях получили широкое развитие как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Со стороны Азербайджана мы готовы начать рабочие консультации с партнерами уже сегодня, в кратчайшие сроки организовать конкурсы, оценить инициативы».

Форум продолжил работу в формате панельных дискуссий.

