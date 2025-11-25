Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Ряду военнослужащих в период прохождения действительной военной службы будет присваиваться звание лейтенанта

Общество Материалы 25 ноября 2025 14:14 (UTC +04:00)
Ряду военнослужащих в период прохождения действительной военной службы будет присваиваться звание лейтенанта

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В период прохождения действительной военной службы военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров и добровольно поступившим на действительную военную службу офицерского состава, будет присвоено воинское звание "лейтенант".

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости