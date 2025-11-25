Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Политика Материалы 25 ноября 2025 11:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

Развитие связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной по восходящей линии вызывает удовлетворение. Наши постоянно растущие политические контакты и активный диалог сопровождаются плодотворным взаимодействием в ряде сфер.

Уверен, что отношения между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, основанные на дружбе двух народов, будут и впредь развиваться благодаря нашим совместным усилиям, а сотрудничество продолжит крепнуть.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания».

