Нефтегазовая отрасль консервативно относится к применению ИИ - представитель SOCAR

БАКУ/ Trend/ - Нефтегазовая отрасль по сравнению с другими сферами консервативно относится к применению искусственного интеллекта.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель директора SOCAR Ульви Заманбеков на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

«Причины — осторожность в отношении рисков и высокая стоимость исследований», - сказал он.

Заманбеков подчеркнул, что компания формирует команды из инженеров и специалистов по добыче, создавая группы с разным опытом.

«Кроме того, действуют команды, которые выполняют роль моста между сферой данных и компьютерных наук и бизнесом. Для удобства работы пользователей с продуктами разрабатываются специальные интерфейсы и инструменты, позволяющие бизнес-подразделениям ощущать себя как специалисты по данным», - сказал он.

Представитель SOCAR подчеркнул, что инновации также являются приоритетом. Нефтегазовая отрасль требует большого количества экспериментов и подхода «проб и ошибок».

«Для этого создается автоматизированная инфраструктура, используются инструменты с открытым исходным кодом, что обеспечивает возможность быстрого проведения экспериментов», - сказал он.

Заманбеков также отметил важность управления данными, подчеркнув, что наука о данных является ключом к успеху: «Если данные низкого качества, то какой бы хорошей ни была модель, результат будет плохим». Поэтому SOCAR применяет платформы и методы обратного проектирования, которые позволяют быстро оценивать ценность данных.