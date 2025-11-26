Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Россия обсудили перспективы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

Политика Материалы 26 ноября 2025 14:01 (UTC +04:00)
Азербайджан и Россия обсудили перспективы торгово-экономического и энергетического сотрудничества
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 26 ноября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина придала импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.

Было подчеркнуто, что экономические отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются и открывают хорошие возможности.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости