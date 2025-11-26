Азербайджан и Россия обсудили перспективы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 26 ноября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина придала импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.

Было подчеркнуто, что экономические отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются и открывают хорошие возможности.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

