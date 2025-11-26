Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Заместителям министра юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

Политика Материалы 26 ноября 2025 15:48 (UTC +04:00)
Заместителям министра юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить следующим сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:

Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики

Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Лента

Лента новостей

Читать все новости