Заместителям министра юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить следующим сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:

Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики

Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в документе.