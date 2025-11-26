Заместителям министра юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить следующим сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:
Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики
Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в документе.