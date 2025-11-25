Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Культура Материалы 25 ноября 2025 15:03 (UTC +04:00)
Впервые в Азербайджане на концерте “Con moto” будут представлены уникальные музыкальные произведения.

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - 29 ноября в 19:00 в Международном центре мугама при участии оркестра Cadenza и Бакинского общества современной музыки состоится концерт под названием "Con moto", сообщает Trend Life.
На концерте будут исполнены произведения: "Звуки эха" Владимира Рунчака, квартет Чары Нурымова "Памяти Индиры Ганди", Прелюд №2 и №7 Гара Гараева (обработка Лалы Пириевой), "Con moto" Бенджамина Юсупова и "Агнец" Джона Тавенера (обработка Аяза Гамбарлы).
Отметим, что эти уникальные произведения будут исполнены в Азербайджане впервые.
Вход на концерт свободный.

