Впервые в Азербайджане на концерте “Con moto” будут представлены уникальные музыкальные произведения.

БАКУ /Trend Life/ - 29 ноября в 19:00 в Международном центре
мугама при участии оркестра Cadenza и Бакинского общества
современной музыки состоится концерт под названием "Con moto",
сообщает Trend Life.
На концерте будут исполнены произведения: "Звуки эха" Владимира Рунчака, квартет Чары Нурымова "Памяти Индиры Ганди", Прелюд №2 и №7 Гара Гараева (обработка Лалы Пириевой), "Con moto" Бенджамина Юсупова и "Агнец" Джона Тавенера (обработка Аяза Гамбарлы).
Отметим, что эти уникальные произведения будут исполнены в Азербайджане впервые.
Вход на концерт свободный.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
