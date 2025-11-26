Назван объем перевозок по западной ветке коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - По западной ветке коридора Север-Юг на данный момент перевезено 6 558 контейнеров.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров на полях 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ.

"Западная ветка, в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, в этом году нарастила перевозку контейнеров, а контейнер - это основной груз, который формирует потоки на транспортных коридорах, вырос в 1,6 раза. На данный момент перевезено 6 558 контейнеров по этому направлению", - сказал он.

О. Белозёров отметил, что восточная ветка также показала больший прирост, хотя в абсолютных цифрах объёмы пока скромнее - около 2 300 ДФЭ на текущий момент.

"Тем не менее потенциал развития здесь остаётся значительным. Мы понимаем, что со временем меняются технологии, и крайне важно обеспечить эффективную стыковку всех элементов системы - инфраструктуры, управления перевозками, а также информационного и документального обмена. Россия и Азербайджан уже подписали двусторонние соглашения, благодаря которым информация и документы могут передаваться в цифровом виде. Это сокращает объём бумажного документооборота и существенно ускоряет процесс оформления грузов", - сказал он.