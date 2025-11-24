Два азербайджанских боксёра вышли в следующий этап ЧЕ U-23

БАКУ /Trend/ - В Будапеште продолжается чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает Trend, во второй день соревнований ещё два представителя сборной Азербайджана смогли пройти в следующий раунд.

Амин Мамедзаде, выступающий в весовой категории до 55 кг, в 1/8 финала уверенно победил испанца Фриху Исмаила Маграови со счётом 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:25) и вышел в четвертьфинал. Его следующим соперником станет Гор Айвазян из Грузии.

В категории до 60 кг Таги Насибов также успешно начал турнир. Он одержал победу над поляком Якубом Кшипетом со счётом 4:1 (29:28, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28) и вышел в следующий этап. В предстоящем раунде Насибов встретится с ирландцем Гэвином Райаном.

Таги Насибов выйдет на ринг в полуфинале завтра, а 26 ноября свой бой проведёт Амин Мамедзаде.

Чемпионат Европы завершится 29 ноября.