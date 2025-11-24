Форум солидарности НПО ОТГ демонстрирует вклад Азербайджана в тюркскую интеграцию - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Официальное открытие Форума солидарности неправительственных организаций (НПО) стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку является важной вехой в укреплении связей в тюркском мире. Мероприятие с участием более 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра можно назвать самой широкой платформой для диалога НПО тюркских стран. Форум, организованный Азербайджаном в качестве действующего председателя ОТГ, демонстрирует растущую роль Баку в развитии тюркской интеграции.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, в последние годы Организация тюркских государств вступила в качественно новый этап трансформации. Сотрудничество в сфере экономики, транспорта, энергетики и безопасности уже дополняется новым направлением - общественной дипломатией. Государства все лучше понимают, что устойчивое партнерство невозможно без институтов гражданского общества, экспертных кругов, культурных институтов и средств массовой информации. Именно поэтому организация Форума солидарности НПО является логичным продолжением шагов по углублению интеграции в тюркском пространстве. НПО обладают уникальными возможностями с точки зрения налаживания связей, укрепления понимания и создания атмосферы доверия, дополняющей политический диалог.

"Основным политическим посылом мероприятия стало обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума. В этом обращении четко выделен ряд направлений, имеющих стратегическое значение для тюркского мира. Глава государства отметил, что наши дружественные и братские народы, приверженные идеям мира, безопасности, стабильности, прогресса в регионе и мире, объединяют как крепкую семью общие этнические корни, история, язык, культура, традиции и ценности, что обусловливает выступление тюркских государств в качестве единого центра силы. Это не просто заявление, это отражение реальной ситуации. Растущая экономическая мощь, транспортные коридоры, энергетические проекты и культурно-гуманитарные инициативы делают тюркский мир более влиятельным. Президент Ильхам Алиев выдвинул на первый план необходимость определения более амбициозных целей, углубления сотрудничества, создания гибких механизмов и усиления координации.

С другой стороны, НПО являются основным инструментом обеспечения этого именно с точки зрения гибкости, оперативности и способности сообществ напрямую общаться. Также особое внимание глава государства обратил на то, что в тюркском мире начался новый период подъема. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Победа Азербайджана является источником общей радости и гордости тюркских народов. Это не просто политическое событие, это символ исторического единства, которое в последние годы вновь становится актуальным", - сказал А.Гараев.

По его словам, наряду с этим, важную роль в объединении тюркского мира будет играть Зангезурский коридор, который может изменить коммуникационную карту Евразии. Панельная дискуссия, посвященная этому стратегическому проекту, еще раз демонстрирует его важность. Открытие коридора позволит соединить тюркское пространство напрямую по суше, укрепит торгово-экономическое сотрудничество, создаст новые возможности для гуманитарных и культурных проектов, сделает возможным сотрудничество региональных НПО не только в рамках конференций, но и в практической плоскости. Как отметил Президент Ильхам Алиев, реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

"Две основные панельные сессии форума - дискуссия о Зангезурском коридоре и сессия о сотрудничестве НПО Азербайджана и Казахстана - отражают стратегическую линию ОТГ - углубление двусторонних форматов и их постепенную интеграцию в единую региональную систему. Заявление Президента Ильхама Алиева о совместных грантовых конкурсах для НПО в сфере истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях, по сути, является анонсом перехода от дискуссий к этапу реальных совместных проектов.

Такая поддержка формирует долгосрочные отношения между организациями, устанавливает общие стандарты деятельности и стимулирует новые инициативы. В обращении главы государства также была подчеркнута важность совместной деятельности НПО тюркских стран в рамках ООН и других международных организаций. Это позволяет тюркскому миру формировать свой голос на мировой арене. На фоне глобальных вызовов - от климатических кризисов до гуманитарных проблем - скоординированная позиция может обеспечить серьезное преимущество", - сказал он.

Политолог отметил, что укрепление единых платформ для НПО служит увеличению возможностей международного влияния, защите общих интересов, продвижению тюркской повестки дня в глобальных институтах и обеспечению консолидации по ключевым вопросам. Форум солидарности НПО тюркских государств - это новый этап тюркской интеграции. "Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам определяет стратегическое направление: от укрепления общественной дипломатии до формирования единого общественного пространства для тюркских государств. Сотрудничество, установленное в дни форума, внесет важный вклад в укрепление солидарности, единства и многогранности в тюркском мире как сегодня, так и в долгосрочной перспективе", - сказал А.Гараев.

