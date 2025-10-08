Увеличился объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Чехию

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии этого года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Чехию составил 2,134 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 253 тысячи долларов США или на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля Чехии в общих денежных переводах из Азербайджана за отчётный период составила 0,9%.

В первом полугодии 2024 года объём денежных переводов из Азербайджана в Чехию составлял 1,881 миллиона долларов США.

Всего за первые шесть месяцев 2025 года объём денежных переводов физических лиц из Азербайджана за границу составил 238,2 миллиона долларов США, что на 21,4 миллиона долларов США или на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В то же время объём денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Азербайджан составил 533,957 миллиона долларов США, что на 33,847 миллиона долларов США или на 6% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.