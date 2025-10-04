Новый суперкомпьютер даст толчок развитию ИИ-инфраструктуры в Казахстане - Казахтелеком

АСТАНА /Trend/ – Казахстан готовится к новому этапу цифрового развития - Казахтелеком стал одной из первых компаний в Центральной Азии, внедривших суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта.

Об этом Trend сказал руководитель центра продаж дивизиона цифрового бизнеса компании Жандос Байдаулетов в кулуарах форума Digital Bridge 2025.

По его словам, новый вычислительный кластер, созданный на базе GPU-серверов NVIDIA H200, начнёт полноценно работать уже в октябре.

«Мы провели мониторинг и убедились, что потребность в вычислительных мощностях в Казахстане огромна — как у стартапов, так и у банковского, научного и образовательного секторов. Без такой инфраструктуры развитие искусственного интеллекта невозможно», — отметил Байдаулетов.

Он подчеркнул, что суперкомпьютер станет основой для национальной инфраструктуры ИИ, которую Казахтелеком развивает в рамках поручений главы государства.

«Эти мощности позволят запускать и обучать языковые, речевые и видео-модели, что даст толчок цифровизации в банковской сфере, транспорте, ЖКХ и других отраслях», — добавил представитель компании.

Байдаулетов также отметил, что компания активно поддерживает стартапы, предоставляя им доступ к необходимым ресурсам для тестирования и развертывания ИИ-решений.

«Мы уверены, что это упростит жизнь казахстанцев — от автоматизации сервисов до ускорения получения информации», — сказал он.