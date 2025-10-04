AICA планирует совместные проекты с Astana Hub - Бехзод Исмаилов

АСТАНА /Trend/ - Центральноазиатская ассоциация искусственного интеллекта (AICA) планирует запуск совместных инициатив с Astana Hub.

Об этом Trend сказал глава AICA Бехзод Исмаилов на полях форума Digital Bridge 2025.

«Мы уже сейчас планируем совместные проекты с Astana Hub, и ожидаем, что к концу года будут какие-то результаты этих проектов», – отметил Исмаилов.

По его словам, цифровизация в странах Центральной Азии активно развивается.

«Есть страны, которые уже далеко ушли в этом, есть страны, которые пока только догоняют их. Но в каждой стране Центральной Азии цифровизация идёт полным ходом», - сказал он.

Он подчеркнул, что AICA, в первую очередь, делает акцент на образовательные проекты.

«Мы понимаем, что технологии искусственного интеллекта очень быстро развиваются, и нам нужно готовить уже новое поколение, которое будет катализатором всего этого», - сказал Исмаилов.

Он добавил, что 3 октября в рамках форума ожидается подписание меморандума между AICA и ассоциацией TechnoWomen, который станет шагом к новым совместным проектам в регионе.