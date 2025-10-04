Искусственный интеллект помогает логистике бороться с "серым" транзитом - Транстелеком

АСТАНА /Trend/ – В транспортно-логистическом секторе Центральной Азии для борьбы с "серым" транзитом всё активнее применяются инструменты искусственного интеллекта.

Об этом Trend сказал бизнес-аналитик отдела Data Analytics АО «Транстелеком» Акимжан Жанкебаев на полях форума Digital Bridge 2025.

По его словам, совместные проекты с АО «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) показывают, что использование аналитики данных может быть эффективным инструментом для борьбы с "серым" транзитом.

«Используя данные, предоставленные КТЖ, мы выявляем риски, когда вагоны могут быть вовлечены в непрозрачные схемы. Это помогает минимизировать потери и повышает прозрачность процессов», – отметил он.

Отдельное внимание уделяется вопросу доступа машинистов к внутренней документации. В рамках пилотного проекта создаётся AI-помощник, способный анализировать десятки технических документов и оперативно выдавать ответы.

«Если машинист сталкивается с нестандартной ситуацией, например, отказом тормозов, система позволяет быстро найти инструкцию и действовать согласно правилам. Это не заменяет специалистов, но ускоряет поиск нужной информации», – пояснил Жанкебаев.

По его словам, проект пока проходит тестирование: в нём участвуют сотрудники КТЖ, и первые отзывы указывают на сокращение времени поиска данных и повышение удобства работы.