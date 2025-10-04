Казахстанские инженеры используют ИИ для оптимизации нефтедобычи - Recado Group

АСТАНА /Trend/ – Цифровые технологии и искусственный интеллект становятся ключевыми инструментами для продления рентабельности зрелых нефтяных месторождений.

Об этом Trend сказал инженер проекта Recado Group Тимур Малыбаев в кулуарах форума Digital Bridge 2025.

По его словам, большинство скважин в Казахстане эксплуатируется с помощью штанговых глубинных насосов, однако их работа зачастую не оптимизирована.

«Оператор просто устанавливает насос без логики оптимизации. Мы внедряем систему контроллеров и датчиков, которые собирают данные с оборудования и передают их на цифровую платформу. Она анализирует показатели и подсказывает, как скорректировать работу, чтобы повысить добычу», – пояснил Малыбаев.

Решения компании уже применяются более чем на 4 000 скважинах, включая месторождения Каражанбас и Мангистаумунайгаз, а также проходят пилотное тестирование в Мидленде (США).

Малыбаев отметил, что участие в Digital Bridge позволяет компании искать новые рынки, включая страны Центральной Азии и Кавказа.

«Мало кто знает, что насосы можно существенно оптимизировать с помощью цифровых решений. Такие технологии могут не только повысить эффективность, но и продлить жизнь зрелых месторождений», – подчеркнул инженер.