Центр Alem.ai станет ядром экосистемы ИИ в Казахстане - премьер-министр

АСТАНА /Trend/ - Казахстан делает ставку на искусственный интеллект как ключевое направление технологического рывка.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая на форуме Digital Bridge 2025.

По его словам, новая структура - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития - станет центром координации усилий государства, бизнеса и научного сообщества. Основной задачей ведомства станет совершенствование правовой базы и расширение мер поддержки специалистов в сфере IT и AI.

Бектенов отметил, что инициативы президента по созданию национальной образовательной платформы и учреждению исследовательского AI-университета придадут серьёзный импульс подготовке квалифицированных кадров и развитию научных исследований.

Особое внимание премьер-министр уделил открытию центра Alem.ai который станет «ключевой платформой единого цифрового пространства» и площадкой для внедрения передовых решений.

«Приглашаю IT-компании и зарубежных партнёров к сотрудничеству - уверен, что совместными усилиями участники центра уже в ближайшем будущем заявят о себе на глобальном уровне», - подчеркнул Бектенов.

Он также сообщил, что через Фонд венчурных инвестиций стартапы смогут получать доступ к финансированию и выходить на международные рынки. По словам премьер-министра, на казахстанский рынок уже вышли крупные технологические компании с оценкой более 1 миллиарда долларов, включая Playrix, Mytona и Netcracker.

«Это свидетельствует о растущем доверии бизнеса и инвесторов к Казахстану как надёжному партнёру. Мы реализуем стратегию, направленную на доведение объёма экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов к концу года», - отметил глава правительства.

Для оперативного решения вопросов бизнеса при правительстве действует Цифровой штаб, работу которого Бектенов курирует лично.