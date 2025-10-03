Евразийский банк развития и Astana Hub подписали соглашение о развитии цифровой платформы AI SuperCloud

АСТАНА /Trend/ - В рамках международного форума Digital Bridge 2025 Евразийский банк развития (ЕАБР) и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub заключили соглашение о предоставлении гранта на реализацию цифровой платформы AI SuperCloud.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, документ подписали управляющий директор ЕАБР Даурен Рахимжанов и управляющий директор Astana Hub Жанерке Егеубаева.

Напомним, что форум Digital Bridge 2025 проходит в Астане со 2 по 4 октября на площадке Международного выставочного центра EXPO. Его цель — объединить мировых IT-лидеров, предпринимателей и экспертов для обсуждения перспектив цифровизации, искусственного интеллекта и формирования общества знаний в Центральной Азии.