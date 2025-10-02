Казахстан к концу года обеспечит 504 села спутниковым интернетом – Дамир Сейсембеков

АСТАНА /Trend/ - До конца 2025 года в Казахстане 504 села будут обеспечены спутниковыми станциями и точками общественного Wi-Fi.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития Дамир Сейсембеков в рамках форума Digital Bridge 2025 в Астане.

По его словам, уже заключено соглашение с компанией Starlink, которая официально вышла на казахстанский рынок, а также подписан план с Amazon по внедрению облачных сервисов в стране.

«Мы тестируем технологии в Республиканском космическом центре связи, получаем хорошие результаты и планомерно диверсифицируем рынок. Наша цель – к 2026–2027 годам это минимум четыре оператора спутниковой связи», – отметил Сейсембеков.

Он подчеркнул, что Казахстан создаёт условия для конкуренции и развития спутникового интернета в удалённых регионах. Для этого в законе о связи уже предусмотрено лицензирование операторов и выделен отдельный радиочастотный диапазон по стандартам Международного союза электросвязи.

Кроме того, по словам замминистра, ведутся переговоры с международными компаниями о запуске услуги Direct-to-Cell (D2C), которая позволит жителям отдалённых горных районов отправлять SMS даже там, где отсутствует традиционная мобильная связь.

«Надеемся, что Казахстан станет одной из первых стран региона, где будет внедрена технология Direct-to-Cell», – подчеркнул он.