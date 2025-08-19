Азербайджан нарастил объем и доходы от экспорта газа

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2025 года Азербайджан экспортировал 14,4 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, доход от экспорта составил 5,3 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки газа выросли на 625,1 миллиона кубометров (4,5%) в натуральном выражении и на 513,3 миллиона долларов США (10,8%) в стоимостном.

Доля экспорта газа в общем объеме внешней торговли страны за семь месяцев 2025 года составила 34,6%.