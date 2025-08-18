SOCAR и CIMA подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Между SOCAR и Профессиональной организацией по сертификации управленческих бухгалтеров (CIMA – The Chartered Institute of Management Accountants) подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, меморандум был подписан в главном офисе CIMA в Лондоне вице-президентом SOCAR Зауром Гурбановым и исполнительным директором CIMA Эндрю Хардингом.

Документ направлен на развитие знаний и навыков в области финансов и управления, продвижение корпоративного управления и бухгалтерской практики в соответствии с международными стандартами, а также на дальнейшее укрепление финансовых функций SOCAR.

В рамках проекта в будущем планируется организация совместных обучающих программ, инициатив по сертификации и обмен опытом в соответствующих областях.

Напомним, что CIMA - одна из ведущих профессиональных организаций в области управленческого бухгалтерского учёта в мире, была основана в 1919 году в Великобритании. В настоящее время CIMA действует более чем в 170 странах и предоставляет высокоуровневое обучение и сертификацию для финансовых руководителей и менеджеров. CIMA также является соучредителем международно признанного сертификата «Сертифицированный глобальный управленческий бухгалтер» (CGMA – Chartered Global Management Accountant) совместно с Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA).