БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется отменить положение, предусматривающее предоставление Министерству экономики по запросу информации о налогоплательщиках, составляющей коммерческую (налоговую) тайну.

Как сообщает корреспондент Trend с заседания, соответствующее изменение предусмотрено законопроектом о внесении поправок в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, налоговые органы и их должностные лица обязаны сохранять конфиденциальность любой информации о налогоплательщиках, полученной или доверенной им при исполнении служебных обязанностей. Это требование распространяется как на период работы в налоговых органах, так и на время после увольнения.

Вместе с тем налоговые органы вправе предоставлять сведения о налогоплательщиках другим государственным органам в предусмотренных законодательством случаях. В частности, информация может передаваться соответствующему органу (учреждению), определенному уполномоченным органом исполнительной власти, на основании его запроса в связи с осуществлением возложенных на него полномочий.

Эта норма предусматривает предоставление Министерству экономики по запросу сведений, составляющих коммерческую (налоговую) тайну, в рамках выполнения им функций Колл-центра.

Как отмечается в законопроекте, поскольку деятельность Колл-центра планируется организовать в структуре Государственной налоговой службы, необходимость в данной норме отпадает. В связи с этим предлагается ее отменить.

При этом доступ должностных лиц налоговых органов, включая сотрудников учреждений, входящих в их структуру, к сведениям, составляющим коммерческую и (или) налоговую тайну, регулируется другой статьей Налогового кодекса.

Согласно этой норме, для защиты таких сведений и получения доступа к ним предусмотрен специальный режим. Доступ к информации, составляющей коммерческую и (или) налоговую тайну, имеют должностные лица, включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти.