БАКУ /Trend/ - Польская государственная железнодорожная компания PKP видит возможности для расширения грузовых перевозок между Узбекистаном и европейскими рынками за счет развития мультимодальных сервисов, логистической инфраструктуры и потенциального сотрудничества между PKP CARGO и Uzbekistan Railways.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил представитель PKP Михал Стильгер.

Меморандум о сотрудничестве между PKP и Uzbekistan Railways, подписанный 9 ноября в Ташкенте, стал первым шагом к выработке планов совместной деятельности. Основное внимание предполагается уделить грузовым и мультимодальным перевозкам, развитию логистической инфраструктуры и обмену опытом.

"Подписанный в Узбекистане меморандум стал первым шагом к планированию сотрудничества в областях, имеющих ключевое значение как для группы PKP, так и для Uzbekistan Railways, с особым акцентом на грузовые и мультимодальные перевозки, логистическую инфраструктуру и обмен опытом", - отметил Стильгер.

Одним из факторов, создающих предпосылки для такого партнерства, является расширение торговли между Узбекистаном и Европейским союзом. Согласно данным Европейской комиссии, на которые ссылается PKP, в 2025 году объем взаимной торговли превысил 5,5 миллиарда евро, увеличившись почти на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Основу экспорта ЕС в Узбекистан составляют машины и оборудование, химическая продукция и продовольственные товары. Импорт из Узбекистана преимущественно включает химическую продукцию и текстиль.

В PKP считают, что контейнерный характер значительной части этих грузов создает предпосылки для расширения железнодорожных перевозок между двумя рынками.

"Рост товарооборота создает потенциал для развития интермодальных перевозок с участием нашей группы PKP CARGO - второго по величине грузового железнодорожного оператора в Центральной Европе", - сказал Стильгер.

Польские логистические узлы могут обслуживать региональные грузопотоки

PKP рассматривает возможность использования своей терминальной инфраструктуры в качестве логистических узлов для обслуживания торговли между Центральной Азией и Европой.

В частности, компания может изучить потенциал мультимодального терминала в Здуньской-Воле-Каршницах, расположенного в центральной части Польши.

В PKP отметили, что планы компании выходят за рамки запуска новых грузовых маршрутов и предусматривают формирование более широкого логистического партнерства, которое свяжет Китай, Центральную Азию, Польшу и Европейский союз.

"С точки зрения группы PKP, создание долгосрочного логистического партнерства и укрепление торговых связей между Китаем, Центральной Азией, Польшей и рынком Европейского союза позволят сформировать устойчивый мост между этими регионами", - отметил Стильгер.

PKP CARGO S.A. и Uzbekistan Railways уже взаимодействуют в рамках профильных комиссий Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

По словам Стильгера, PKP CARGO также участвует в инициативах, направленных на укрепление позиций Польши в качестве транзитной страны для перевозки грузов из Центральной Азии в Западную Европу.

PKP CARGO обозначила возможности трансграничных перевозок

PKP CARGO S.A. самостоятельно осуществляет грузовые железнодорожные перевозки в Польше, а также в Германии, Чехии, Словакии, Словении, Австрии, Венгрии, Нидерландах и Литве, используя железнодорожную инфраструктуру европейской колеи шириной 1 435 мм.

Деятельность компании обеспечивается действующими лицензиями и сертификатами. Ее дочерние предприятия также предоставляют трансграничные услуги на стыке железнодорожных систем с шириной колеи 1 520 мм и 1 435 мм.

Такие услуги обеспечиваются за счет терминалов и логистических центров в Малашевичах и Медыке-Журавице, а также перегрузочного терминала в Бранево.

PKP CARGO также рассматривает возможность использования логистической инфраструктуры в Здуньской-Воле-Каршницах для поддержки будущего сотрудничества с Узбекистаном.

Предполагается, что партнерство будет направлено на расширение грузовых перевозок и развитие мультимодальных логистических решений, которые позволят связать грузопотоки из Центральной Азии с распределительными сетями в Польше и других странах Европы.