БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Катар подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области обучения, наращивания потенциала и обмена опытом между сотрудниками таможенных органов.

Согласно информации Государственной таможенной службы Туркменистана, документ был подписан по итогам встречи председателя службы Максата Худайгулыева с руководителем Главного таможенного управления Катара Ахмедом бин Абдуллой Аль-Джамалем, состоявшейся в Катаре.

Меморандум предусматривает сотрудничество в области профессиональной подготовки кадров, организацию совместных учебных мероприятий и обмен передовым опытом между таможенными ведомствами двух стран. Соглашение направлено на укрепление институциональных связей между таможенными службами и повышение профессиональной квалификации их сотрудников.

Подписание меморандума открывает дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, отмечается в сообщении.

Отметим, что Катар располагает развитой цифровой таможенной инфраструктурой. С 2013 года в стране действует электронная система таможенного оформления Al Nadeeb, работающая по принципу "единого окна". Платформа объединяет более 17 государственных ведомств, участвующих во внешнеторговых процедурах, и позволяет в электронном формате обрабатывать таможенные декларации, получать информацию о тарифах и оплачивать сборы. Система также предусматривает управление рисками и выборочный досмотр грузов, что способствует ускорению таможенного оформления при сохранении необходимых контрольных процедур.

Кроме того, в Катаре действует Региональный учебный центр Всемирной таможенной организации (ВТамО). В сентябре 2022 года центр провел первый региональный семинар, посвященный управлению рисками, анализу данных и применению искусственного интеллекта в таможенной деятельности. В мероприятии участвовали 18 представителей стран Северной Африки и Ближнего Востока.

В мае 2025 года Главное таможенное управление Катара расширило цифровые возможности системы Al Nadeeb, интегрировав ее с цифровым сервисом TIR Международного союза автомобильного транспорта (IRU). Это обеспечило прямой электронный обмен данными о международных автомобильных грузоперевозках.

Данный опыт представляет особый интерес для Туркменистана, который в июле 2026 года начал первые грузовые перевозки с использованием международной системы eTIR. Первые операции включали мультимодальные перевозки через Каспийское море, связывающие Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан в рамках единой цифровой транзитной процедуры.

Практический опыт Катара также охватывает обслуживание крупных транспортных объектов. Морской порт Хамад, введенный в эксплуатацию в 2016 году, рассчитан на обработку до 7,5 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU) в год и располагает специализированными зонами таможенного досмотра.

Международный аэропорт Хамад в 2025 году обслужил 54,3 миллиона пассажиров и обработал 2,59 миллиона тонн грузов. Эксплуатация этих объектов создает практическую основу для совершенствования таможенных процедур при обслуживании крупных морских и воздушных грузопотоков.