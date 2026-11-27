С 27 ноября 2026 года обе флагманские модели Xiaomi доступны в Азербайджане. Их объединяют система из трёх камер Leica и второй экран рядом с объективами. Самое заметное преимущество такого расположения проявляется при съёмке: стоит повернуть основную камеру к себе, и на заднем экране уже видно, кто попадает в кадр и что остаётся на заднем плане.

Второй экран для съёмки и повседневных задач

Когда друзья собираются для общего селфи, на заднем экране видно, все ли поместились в кадре. Если смартфон распознаёт больше трёх человек, он автоматически переключается на сверхширокоугольную камеру. При записи видеоблога экран работает как видоискатель: можно следить за композицией прямо во время съёмки. Диагональ второго дисплея у Xiaomi 18 Pro составляет 2,7 дюйма, у Pro Max — 2,9 дюйма.

Оба задних экрана выполнены по технологии AMOLED и имеют плотность 400 пикселей на дюйм. Этого достаточно, чтобы на небольшом дисплее хорошо различались и детали фотографии, и мелкие элементы посадочного талона. Блок камер и экран закрывает единое защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

В поездке на заднем экране удобно закрепить посадочный талон, чтобы показать его у выхода на посадку. Здесь же можно вывести QR-код или увидеть, кто звонит. При личном разговоре с переводчиком смартфон задействует оба экрана: каждый собеседник видит перевод на своём языке на обращённом к нему дисплее.

Три камеры Leica для разных планов

Основная камера обеих моделей оснащена сенсором на 200 Мп и объективом Leica Summilux с диафрагмой f/1,67. Для портретов предусмотрена отдельная 200-мегапиксельная телефотокамера с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм. Она позволяет снять человека крупным планом с некоторого расстояния. Когда хочется показать больше пространства — например, площадь или фасад здания на узкой улице, — пригодится сверхширокоугольная камера на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм.

Для одной и той же сцены можно выбрать разное настроение. В режиме Essential Moment стиль B&W Film передаёт переходы от света к тени в чёрно-белом кадре. Iconic CCD даёт насыщенные цвета, знакомые по компактным цифровым камерам, а Modern Vintage сохраняет более сдержанные оттенки. Например, уличную сцену можно снять в чёрно-белом стиле, чтобы выделить силуэты прохожих, а для вечернего портрета выбрать мягкую цветовую палитру.

Тем, кто снимает видео, серия предлагает запись в Dolby Vision с разрешением до 4K при 120 кадрах в секунду. Высокая частота кадров пригодится, когда в кадре много движения, например на спортивной площадке. Есть и режим 8K при 30 кадрах в секунду, а для самостоятельной цветокоррекции предусмотрена запись в 10-битном формате Log.

Чем отличаются Xiaomi 18 Pro и Pro Max

Xiaomi 18 Pro — более компактная модель: при ширине корпуса 72 мм у неё основной экран диагональю 6,4 дюйма. Смартфон оснащён процессором Snapdragon® 8 Elite Gen 6 и аккумулятором на 6000 мА·ч. У Xiaomi 18 Pro Max больше места для просмотра видео и работы с двумя приложениями на экране диагональю 6,9 дюйма. В этой модели установлены процессор Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор на 7050 мА·ч.

У обеих моделей частота обновления основного экрана меняется от 1 до 120 Гц. В транспорте или кафе можно включить режим конфиденциальности, чтобы текст переписки был хуже виден сбоку. Обе модели поддерживают проводную зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Оба основных дисплея поддерживают Dolby Vision и HDR10+. Их пиковая яркость в отдельных сценариях достигает 4000 нит, поэтому изображение остаётся разборчивым на улице в солнечную погоду. Спереди экран защищает стекло Xiaomi Shield Glass 3.0, а под его поверхностью расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Есть и различие в звуке. В Xiaomi 18 Pro установлены два стереодинамика, а в Xiaomi 18 Pro Max — система из трёх динамиков. В старшей модели задний динамик также задействован в функции приватных вызовов: во время разговора он воспроизводит звуковые волны в противофазе, чтобы окружающим было сложнее расслышать собеседника.

Цены и условия покупки в Азербайджане

Xiaomi 18 Pro стоит от 3 149,99 AZN, а Xiaomi 18 Pro Max — от 3 549,99 AZN. Обе модели представлены в версиях с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Смартфоны можно приобрести в магазинах Kontakt, İrşad и Baku Electronics и на сайтах этих партнёров. На старте продаж покупателям предлагают выгоду до 550 AZN и беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.

Официальная гарантия действует два года. В течение этого срока предусмотрена однократная бесплатная замена заднего дисплея, линзы камеры и задней панели. Основной экран можно бесплатно заменить один раз в первые шесть месяцев после покупки. Подробные условия акции и обслуживания можно уточнить у официальных партнёров Xiaomi.