БАКУ/Trend/ - Азербайджанские и армянские ученые могут организовать взаимные визиты и начать сотрудничество в области изучения исторического наследия Кавказской Албании.

Об этом в пятницу заявил заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, выступая на XIII Международной научной конференции «Христианская церковь Кавказской Албании в контексте ближневосточной цивилизации», проходящей в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Сейчас начинается новая эпоха. Мы читаем прессу, и я тоже чувствую и понимаю, что в условиях этой своеобразной перестройки у армянских и азербайджанских ученых есть возможность начать сотрудничество. Я вижу в этом положительный результат. Наконец, появится возможность установить истину по обе стороны границы. Думаю, это будет очень плодотворно", - сказал Ф. Ахундов.

Напомнив о визите азербайджанских экспертов в Армению в рамках процесса делимитации границы, Ф. Ахундов отметил, что взаимные визиты возможны и между учеными. Он пригласил армянских ученых лично ознакомиться с надписью в монастыре Гянджасар.

"Наступил период, когда уже можно работать конструктивно. Так почему бы и армянским ученым не приехать? Почему бы не организовать такие взаимные визиты? Я с удовольствием показал бы им эту надпись", - добавил он.

По словам Ф. Ахундова, в надписи указано, что церковь была построена в 1240 году, в период патриаршества албанского католикоса Нерсеса. Он отметил, что заинтересовался этой надписью после рассказа исследователя истории Кавказской Албании Фариды Мамедовой о ее поездке в Гянджасар.

В своем выступлении Ф. Ахундов также напомнил о вкладе Фариды Мамедовой и Зии Буниятова в изучение наследия Кавказской Албании.