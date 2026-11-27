БАКУ/ Trend/ - Власти Турецкой Республики Северного Кипра задержали еще одного человека в рамках расследования крушения скоростного катамарана компании FiloJet, произошедшего в конце лета. В результате трагедии погибли 27 человек, еще один числится пропавшим без вести.

Десятый подозреваемый был задержан в морском порту Фамагусты. Суд постановил заключить его под стражу на один день.

Напомним, что в августе по делу об аварии были арестованы девять человек, в том числе капитан катамарана FiloJet, семь членов экипажа и руководитель паромной компании Filo Denizcilik. Нынешнее задержание стало первым новым арестом с момента происшествия.

В ходе расследования, после изучения и расшифровки данных бортового самописца, выяснилось, что капитан катамарана Мустафа Оз получил лицензию оператора парома в Гондурасе, заплатив за нее 3,5 тысячи долларов.

Двухкорпусный катамаран «FiloJet», изготовленный из стекловолокна, потерпел крушение 30 августа во время рейса из Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра) в порт Ташуджу, расположенный в районе Силифке провинции Мерсин (Турция).

Всего на борту судна находились 267 человек. Из них 239 удалось спасти, 27 погибли, еще один человек числится пропавшим без вести.