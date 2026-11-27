БАКУ/ Trend/ - В январе–октябре 2026 года одним из основных направлений экспорта ненефтяной продукции стала Великобритания — стоимость поставок в эту страну составила 3 миллиарда 479 миллионов 652,83 тысячи долларов США, а ее доля в общем ненефтяном экспорте достигла 49,25%. Поскольку в представленной таблице за 2025 год Великобритания не входила в первую десятку стран, провести прямое годовое сравнение по этому направлению не представилось возможным.

Экспорт ненефтяной продукции в Россию составил 974 миллиона 124,39 тысячи долларов США против 968 миллионов 946,10 тысячи долларов США за аналогичный период 2025 года. Таким образом, поставки в Россию выросли на 5 миллионов 178,29 тысячи долларов США, или на 0,53%.

Экспорт в Турцию достиг 519 миллионов 247,35 тысячи долларов США, увеличившись на 32 миллиона 937,14 тысячи долларов США, или на 6,77%, по сравнению с 486 миллионами 310,21 тысячи долларов США за аналогичный период прошлого года.

Более заметный рост продемонстрировал экспорт ненефтяной продукции в Грузию: поставки в эту страну составили 504 миллиона 325,58 тысячи долларов США, что на 230 миллионов 757,91 тысячи долларов США, или на 84,35%, больше показателя января–октября 2025 года (273 миллиона 567,67 тысячи долларов США).

Экспорт в Швейцарию составил 379 миллионов 692,24 тысячи долларов США, увеличившись на 91 миллион 363,20 тысячи долларов США, или на 31,69%, по сравнению с 288 миллионами 329,04 тысячи долларов США за аналогичный период 2025 года.

В то же время экспорт ненефтяной продукции в Украину сократился: в январе–октябре 2026 года он составил 133 миллиона 118,77 тысячи долларов США, что на 38 миллионов 294,27 тысячи долларов США, или на 22,34%, ниже показателя за аналогичный период прошлого года (171 миллион 413,04 тысячи долларов США).

Экспорт в Узбекистан достиг 119 миллионов 232,24 тысячи долларов США, увеличившись на 59 миллионов 59,22 тысячи долларов США, или на 98,15%, по сравнению с 60 миллионами 173,02 тысячи долларов США за аналогичный период 2025 года.

Экспорт ненефтяной продукции в Казахстан составил 100 миллионов 319,74 тысячи долларов США, что на 19 миллионов 743,56 тысячи долларов США, или на 24,50%, больше по сравнению с показателем января–октября прошлого года (80 миллионов 576,18 тысячи долларов США).

Экспорт в Объединенные Арабские Эмираты составил 87 миллионов 950,49 тысячи долларов США, снизившись на 3 миллиона 739,98 тысячи долларов США, или на 4,08%, по сравнению с 91 миллионом 690,47 тысячи долларов США за аналогичный период 2025 года.

В январе–октябре 2026 года экспорт ненефтяной продукции в США составил 99 миллионов 743,36 тысячи долларов США. Поскольку в представленном отчете за 2025 год эта страна не значилась в числе первых 10 экспортных направлений, прямое сравнение по данному показателю не проводилось.