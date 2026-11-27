БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере один человек погиб, 12 удалось спасти, еще трое числятся пропавшими без вести после крушения контейнеровоза под панамским флагом у берегов провинции Артемиса на западе Кубы.

Oб этом 26 ноября заявила Кубинская морская администрация.

Согласно заявлению ведомства, обнаружены 13 членов экипажа, один из которых погиб. Поиски еще трех человек продолжаются. Спасенным оказывается медицинская помощь, им также предоставляются все необходимые средства в соответствии с установленными протоколами.

Кроме того, для выяснения причин происшествия и координации поисково-спасательных операций с судовладельцами создана межведомственная правительственная комиссия.