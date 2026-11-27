БАКУ /Trend/ - 25 ноября на международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие - 2026" (ITTC 2026) в Ашхабаде заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов заявил о заинтересованности Минска в более активном использовании восточного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг", проходящего через Туркменистан.

Выступая на конференции, Терехов отметил, что развитие международных транспортных коридоров относится к числу ключевых экономических приоритетов Беларуси. По его словам, страна располагает развитой терминальной инфраструктурой и готова обеспечивать стабильный транзит грузов по направлениям "Север - Юг" и "Запад - Восток".

В рамках визита белорусский вице-премьер также встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметом Акмаммедовым. Стороны обсудили модернизацию железнодорожной инфраструктуры, управление транзитными грузопотоками и дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества между Минском и Ашхабадом.

Транспортная повестка стала частью более масштабного сближения двух стран, сопровождавшегося в 2026 году активизацией контактов на высшем и правительственном уровнях. 22 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Ашхабаде. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленную кооперацию и реализацию совместных проектов.

Новый этап политического диалога обозначился в октябре. 7 октября в Авазе главы внешнеполитических ведомств Рашид Мередов и Максим Рыженков обсудили перспективы двусторонних отношений и подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2027-2028 годы. Двумя днями позже, в рамках мероприятий, связанных с председательством Туркменистана в СНГ, состоялась встреча Сердара Бердымухамедова с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Оба лидера выразили заинтересованность в достижении взаимовыгодных результатов при реализации совместных проектов.

На этом фоне увеличился и объем взаимной торговли. В 2025 году товарооборот Беларуси и Туркменистана более чем удвоился, достигнув примерно 268,5 миллиона долларов. Такая динамика укрепляет экономическую основу двусторонних отношений и повышает практическую значимость транспортных связей между странами.

Через Туркменистан к иранским портам и рынкам Азии

Практическое освоение восточной ветви коридора "Север - Юг" началось еще в феврале 2025 года, когда транспортно-логистический центр Туркменистана (TULM) организовал первые тестовые перевозки калийных удобрений белорусского предприятия "Беларуськалий". Два контейнерных поезда, каждый из которых включал 62 сорокафутовых контейнера, проследовали через Россию, Казахстан и Туркменистан в Иран. Затем груз отправлялся морем из порта Бендер-Аббас в восточные порты Китая. TULM также заявил о намерении в перспективе расширить географию перевозок и направлять белорусские калийные удобрения в индийские порты.

В декабре 2025 года белорусский оператор "Белтаможсервис" объявил о запуске экспресс-маршрута для контейнерных перевозок по направлению Беларусь - Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Заявленный срок доставки составлял около двух недель. Этот маршрут открывает белорусским экспортерам дополнительный сухопутный выход на иранский рынок, а также позволяет использовать портовую инфраструктуру Ирана для дальнейших морских перевозок.

Интерес Беларуси к южному направлению может быть связан и с усилиями региональных игроков по укреплению транспортных связей между Центральной и Южной Азией. Пакистан последовательно продвигает идею превращения своих портов Карачи, Порт-Касим и Гвадар в морские ворота для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к мировому океану. Эта повестка получила дополнительный импульс в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС), где Исламабад обозначил развитие автомобильных, железнодорожных и мультимодальных коридоров среди приоритетов своего председательства в 2026-2027 годах.

Как ранее отмечал Trend в своей аналитической статье под названием "Пакистан как связующее звено: как ОЭС может приблизить Центральную Азию к Индийскому океану", в этой транспортной конфигурации просматриваются три возможных маршрута: через Китай и Кыргызстан, а также через Туркменистан с дальнейшим транзитом через Афганистан или Иран. Для Минска подключение к подобной системе могло бы открыть дополнительные возможности для выхода на рынки Южной Азии и использования портовой инфраструктуры Индийского океана.

Экспорт как опора промышленной модели Беларуси

Экспорт занимает значительное место в экономической модели Беларуси. По данным Всемирного банка, в 2025 году экспорт товаров и услуг составил около 55,1 процента ВВП страны, достигнув почти 40 миллиардов долларов. Основу промышленного экспорта формируют крупные предприятия химической промышленности и машиностроения.

Один из наиболее известных примеров - "Беларуськалий". По данным Геологической службы США, в 2024 году Беларусь занимала четвертое место в мире по производству калийных удобрений, обеспечивая 10,7 процента мирового выпуска. За год страна экспортировала 6,43 миллиона тонн калийной продукции в пересчете на содержание оксида калия, а производство на предприятии выросло на 7,2 процента, достигнув 7,1 миллиона тонн.

Машиностроительный сегмент представлен такими производителями, как МАЗ, МТЗ и БелАЗ, выпускающими грузовую и пассажирскую технику, тракторы и карьерные самосвалы. Показателен и региональный масштаб этой отрасли: в Могилевской области в 2025 году в машиностроении работали более 21 тысячи человек, а сама отрасль объединяла свыше 100 организаций. Среди крупнейших предприятий региона - "Могилевлифтмаш", Могилевский вагоностроительный завод и "Бобруйскагромаш". Они выпускают лифтовое оборудование, грузовые вагоны, сельскохозяйственную технику и комплектующие.

Еще одну крупную производственную группу формирует агропромышленный комплекс, прежде всего молочная, мясная и пищевая промышленность. В 2025 году белорусский экспорт продовольствия достиг 8,1 миллиарда долларов, увеличившись на 17,5 процента.

Вместе с тем экспортная модель белорусской промышленности сталкивается с растущим внешнеторговым дисбалансом. Согласно данным Белстата, доля экспорта в объеме промышленного производства сократилась с 57,3 процента в 2021 году до 50,9 процента в 2025 году. За тот же период экспорт промышленной продукции увеличился лишь на 2,6 процента, до 37,9 миллиарда долларов, тогда как импорт вырос на 17,8 процента, до 45,3 миллиарда долларов. В результате дефицит внешней торговли промышленной продукцией достиг 7,4 миллиарда долларов, увеличившись почти в пять раз за пять лет. Такая динамика усиливает заинтересованность белорусских производителей в расширении географии сбыта и поиске дополнительных покупателей.

Государственная политика также направлена на поддержку экспортеров и снижение издержек при выходе на зарубежные рынки. "Не секрет, что Беларусь - экспортно ориентированная страна. Большая часть товаров у нас экспортируется", - заявил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Геннадий Клыга в сентябре 2026 года. По его словам, за первое полугодие при содействии палаты предприятия заключили экспортные контракты на сумму более 270 миллионов долларов. Среди мер поддержки он отдельно выделил недавно введенный механизм компенсации транспортных расходов.

В этих условиях поиск новых рынков и логистических маршрутов приобретает для Минска особое значение. Южное направление, включая Иран и потенциальный выход через него на рынки Южной Азии, может стать одним из таких вариантов. Активность белорусской делегации на транспортной конференции в Ашхабаде и переговоры о развитии транзитного сотрудничества с Туркменистаном вписываются в эту стратегию.

Запад и юг СНГ: география общей транспортной связности

Беларусь и Туркменистан занимают разные географические позиции на пространстве бывшего СССР: первая находится на его западном направлении, вторая - на южном, у Каспийского моря и на пересечении маршрутов между Центральной Азией и Ближним Востоком. Развитие транспортных связей между ними способно усилить взаимодействие двух удаленных друг от друга частей СНГ, создавая дополнительные возможности для движения товаров между европейскими рынками и южными направлениями. В этом смысле интерес Беларуси к туркменской инфраструктуре соответствует задаче более тесного соединения транспортных систем государств Содружества.

Показательно, что укрепление такой связанности стало одним из центральных приоритетов председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году. В концепции председательства Ашхабад выделил развитие коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад" в качестве ключевых направлений экономического сотрудничества. На октябрьском саммите в Авазе Президент Сердар Бердымухамедов предложил объявить 2029 год Годом транспортной связанности СНГ. Инициатива получила поддержку глав государств Содружества. Речь идет о долгосрочной задаче формирования более целостной транспортной системы, в которой инфраструктура каждой страны будет способствовать расширению межрегиональных связей.

Таким образом, развитие транспортной связанности Беларуси и Туркменистана отвечает взаимным экономическим интересам двух стран. Дальнейшее сближение их транспортных стратегий может открыть Минску и Ашхабаду дополнительные возможности для использования географических преимуществ и инфраструктурного потенциала друг друга.