БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы "Мост мира" состоялись обсуждения на уровне комитетов.

Об этом говорится в пятницу в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

Отметим, что 26 ноября в Армении началась пятая встреча в рамках данной инициативы. В мероприятии принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

В рамках круглого стола обсуждается мирная повестка, согласованная на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также инициативы, направленные на укрепление и институционализацию азербайджано-армянского мирного процесса.

Вчера секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян встретился с участниками пятого круглого стола. В ходе встречи участники получили возможность задать секретарю Совета безопасности интересующие их вопросы. Затем состоялось обсуждение различных мнений и предложений.

Отметим, что диалоговая платформа "Мост мира" была создана с целью укрепления доверия и налаживания устойчивого диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В рамках платформы стороны регулярно проводят встречи, в ходе которых обсуждают мирный процесс, региональную безопасность, вопросы СМИ и роль гражданского общества.

Первая встреча состоялась 21-22 октября 2025 года в Ереване, где были определены основные направления диалога. Следующая встреча прошла 21-22 ноября 2025 года в Баку с участием экспертов и представителей НПО обеих стран.

Третья встреча состоялась 10-12 апреля 2026 года в Габале. В ходе нее обсуждались развитие диалога и содействие установлению прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.