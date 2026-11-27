БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Азербайджан.

Oб этом Цахкна написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, сегодня состоится официальная церемония открытия посольства Эстонии в Азербайджане.

«Это важный этап в развитии отношений между двумя странами. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и моим коллегой, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, чтобы обсудить углубление нашего сотрудничества в различных областях, а также укрепление региональной и европейской безопасности», — отметил Цахкна.