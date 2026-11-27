БАКУ/ Trend/ - Праздничный вечер в общинном центре горских евреев «ОГЕ» в Сокольниках объединил сразу несколько значимых событий: празднование 25-летия Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ и 15-летия медиагруппы STMEGI.com, десятую, юбилейную, церемонию вручения премии имени С.И. Вайнштейна и чествование выдающихся деятелей культуры, науки и религии, представляющих четыре страны.

Надо отметить, что до чествования победителей премии им. С.И. Вайнштейна в зале прошла другая масштабная церемония награждения партнёров и друзей фонда, для проведения которой на сцену пригласили руководителя медиагруппы СТМЭГИ Давида Мордехаева. Почётные дипломы и памятные подарки за многолетнее сотрудничество получил ряд представителей государственных, религиозных, научных и общественных организаций, среди которых — руководитель ФАДН России Игорь Баринов, главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар, президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис, историк-архивист Центра «Холокост» Леонид Терушкин, а также представители Посольства Азербайджанской Республики в РФ.

Отдельным важным моментом вечера стало выступление советника-посланника Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации Гярая Мурадова. Обращаясь к залу, дипломат передал тёплые приветствия от имени посольства и отметил глубокую символичность присутствия представителя Азербайджана среди лауреатов:

«С особым удовлетворением отмечаю, что среди лауреатов сегодняшней церемонии есть и представитель Азербайджана Альберт Рафиев. Это ещё раз показывает и подчёркивает глубокие исторические и культурные связи между нашими народами и важность сохранения уникального наследия горских евреев, многие из которых веками проживали на азербайджанской земле. Выражаю особую искреннюю благодарность фонду СТМЭГИ и всем организаторам за неустанную работу по сохранению и популяризации горско-еврейской культуры, языка и традиций. Ваша деятельность способствует укреплению межкультурного диалога, а также дружбе и взаимопониманию между нашими странами. Поздравляю ещё раз лауреатов с заслуженной наградой и желаю всем участникам плодотворного общения, новых творческих успехов и дальнейшего процветания».



Этот вечер надолго запомнился всем, кому дороги история и живая душа одного из самобытных народов Кавказа. Хрустальные статуэтки наконец обрели своих обладателей — тех, кто по крупицам собирает, бережёт и открывает миру язык джуури, древние традиции и богатое культурное наследие горских евреев, для кого служение культуре джууро стало делом всей жизни.

Нынешняя церемония носила особый, знаковый характер, поскольку прошла под эгидой 25-летия Международного благотворительного фонда СТМЭГИ. Четверть века назад фонд начинал свой путь с небольших благотворительных и просветительских инициатив, а сегодня превратился в крупнейший мировой центр консолидации горско-еврейской общины. Невозможно переоценить созидательную роль президента фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева и руководителя медиагруппы Давида Мордехаева в его становлении и развитии. Именно их стратегическое видение, неутомимая энергия и искренняя преданность родному народу позволили объединить общины по всему миру, создать мощный информационный мост — медиагруппу STMEGI.com и реализовать сотни масштабных научных, культурных, образовательных и благотворительных проектов.

С первых минут гости вечера погружались в особую торжественную атмосферу, сочетавшую уважение к корням с масштабом современного культурного события. Над тем, чтобы официальная часть, музыкальные номера и трогательные человеческие истории гармонично сложились в единое драматургическое полотно, вместе с командой профессионалов долго и кропотливо работал известный режиссёр Владимир Львович Фишерман.

Для того чтобы понять истинный, глубинный смысл этой награды, достаточно вспомнить человека, чьё имя выгравировано на каждой статуэтке. Премия была учреждена фондом СТМЭГИ в память о Сергее Ивановиче Вайнштейне (1949–2015) — выдающемся российском историке, культурном антропологе и специалисте по иудаике. Он стоял у истоков создания фонда и до последнего дня жизни занимал пост его исполнительного вице-президента. Принципиальная особенность премии заключается в том, что она вручается выдающимся деятелям культуры, науки и искусства независимо от их национальной принадлежности. Важен лишь их реальный, ощутимый вклад в обогащение и популяризацию культурных традиций горских евреев в России и далеко за её пределами.

За десятилетие своего существования премия имени С.И. Вайнштейна превратилась в настоящую энциклопедию ярких личностей, определяющих интеллектуальный и творческий облик общины. С 2016 по 2025 год её лауреатами стало 29 исследователей, педагогов, артистов и общественных деятелей.

Торжественный вечер открылся запоминающимся музыкальным номером. На сцену вышла «Московская мужская еврейская капелла» под управлением её бессменного художественного руководителя Александра Цалюка и юная солистка Софья Цалюк.

Официальная часть торжества началась с выступления президента СТМЭГИ Германа Захарьяева. В своей речи он подчеркнул, что четверть века работы организации — это годы колоссального труда, поиска, встреч и огромной ответственности перед своим народом. «Недостаточно сохранить наследие для себя, самое главное — передать его детям и внукам, — отметил глава фонда. — История нашей семьи и общин должна жить в книгах, музыке, семейных разговорах, в сердцах наших детей. За эти годы мы прошли большой путь — от семейной инициативы до крупнейшей международной организации: издаём книги, помогаем семьям, оказавшимся в трудной ситуации, развиваем проект „26 Ияра" и не дали нашему языку джуури покрыться забвением. Все вместе мы строим будущее». Отдельно Герман Захарьяев почтил память своего друга, историка С.И. Вайнштейна, подчеркнув, что культура жива тогда, когда о ней говорят люди, а значит, дело Вайнштейна продолжает жить и в наши дни.

Юбилейный вечер собрал в Сокольниках по-настоящему представительную аудиторию. Несмотря на огромные расстояния, на церемонию специально прилетела делегация из Израиля. Поздравить фонд и лауреатов пришли известные российские политики, дипломаты, официальные лица, руководители крупнейших еврейских общественных организаций и представители ведущих средств массовой информации.

В 2026 году победителей определяли в два этапа: сначала свои голоса за номинантов отдавали читатели портала STMEGI.com в ходе открытого народного голосования, а затем окончательный вердикт вынесло авторитетное жюри. География лауреатов охватила сразу четыре страны — Россию, Израиль, Азербайджан и Турцию, а их профессиональная деятельность — широкий спектр областей: от ковроткачества и музыки до духовного просвещения, литературы и академической антропологии.

Альберт Рафиев (Азербайджан — Россия) — член Творческого союза художников России, а также Союза художников и Общества ковроделов Азербайджана. Каждая работа мастера словно соткана из воспоминаний детства и духовного опыта поколений. Помимо занятий собственным творчеством, Рафиев стоял у истоков формирования экспозиционных фондов первого в мире Музея горских евреев в Красной Слободе. Его неповторимое искусство укрепляет дружбу и межкультурные связи между Россией, Азербайджаном и Израилем.

Адиль Караджа (Турция) победил в номинации «За вклад в развитие музыкальной культуры». Турецкий певец курдского происхождения, родившийся в 1979 году в провинции Адыяман, покорил слушателей искренностью и уважением, с которыми он обращается к музыкальному наследию горских евреев. Органично вплетая старинные кавказские и горско-еврейские мелодические мотивы в современные аранжировки, артист открывает эту музыку для многомиллионной международной аудитории.

Аарон Цадиков (Россия) — раввин Московской горско-еврейской общины «ОГЕ», а прежде — ешивы «Шаарей Кедуша». Уроженец древнего Дербента, родившийся в 1976 году, он посвятил себя ответственной миссии — воспитанию нового поколения в духе уважения к Торе и традициям предков. Регулярные лекции, молодёжные образовательные программы, шаббатние встречи и открытый диалог с юношами и девушками помогают современной столичной молодёжи не потерять свою идентичность в ритме огромного мегаполиса.

Батцион Абрамова (Израиль) — прекрасный литератор, поэт, писательница и переводчик, удостоенная премии «За популяризацию языка джуури и сохранение культурного наследия». Уроженка Красной Слободы, член Союза писателей Израиля и почётный член Союза писателей Азербайджана, педагог, социальный работник и неутомимый волонтёр. Она десятилетиями делает всё возможное, чтобы родной язык джуури продолжал звучать в семьях, книгах и сердцах людей .

Хен Брам (Израиль) — известный учёный, доктор наук, отмеченный наградой «За научно-просветительскую деятельность». Антрополог, научный сотрудник Института исследований мира имени Гарри С. Трумэна при Еврейском университете в Иерусалиме и старший преподаватель Академического колледжа «Хадасса», он провёл множество полевых исследований непосредственно на Кавказе . Благодаря его фундаментальным академическим трудам история, социальная структура и культурная антропология горских евреев вошли в широкий контекст мировой науки.



Особым, пронзительным моментом вечера стало награждение настоящего отважного героя Виктора Рахмилова в специальной номинации «Герои 7 октября». Не сдерживая эмоций, лауреат обратился к залу со слезами на глазах и поблагодарил семью Захарьяевых за поддержку, братство и единство в самые трудные минуты.

Художник Альберт Рафиев также от всей души поблагодарил фонд СТМЭГИ, рассказал об их многолетней дружбе с Соломоном Захарьяевым, которая продолжается ещё со школьной скамьи, признался в необычайной гордости за свою малую родину — Красную Слободу — и преподнёс в дар фонду свой изумительный авторский ковёр «Еврейская слобода».

Раввин Аарон Цадиков, с именем которого прочно ассоциируется московская ешива «Шаарей Кедуша», признался с импровизированной сцены: «Главная цель нашей ешивы и всей нашей работы в том, чтобы все наши ребята оставались настоящими евреями, знали свои корни и не растворялись в мире — борьба с ассимиляцией является нашей первостепенной задачей».

Тему преемственности продолжил главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар, выступивший с речью о важности сохранения национальной идентичности: «Сегодня, как никогда, важно беречь свою веру, свой язык и свои традиции. Только опираясь на фундамент, заложенный нашими отцами и дедами, мы сможем достойно ответить на любые вызовы судьбы и сохранить наш народ единым и сильным».

Батцион Абрамова в ответном слове поблагодарила фонд СТМЭГИ за высокую оценку её труда: «Язык джуури — это голос наших матерей и бабушек, это колыбельная, с которой начинается любовь к своему народу. Пока мы говорим и пишем на родном языке, жива наша душа». После этих слов она прочитала на джуури проникновенное стихотворение «Зуун дэдэи» («Материнский язык»).

Хен Брам не смог присутствовать в этот вечер в российской столице лично, но прислал трогательное видеообращение с приветствием на языке джуури, рассказав о своей многолетней научной деятельности на Кавказе. Его хрустальную награду на сцене приняла руководитель представительства СТМЭГИ в Израиле Марьяна Яшаева.

Лауреат из Турции Адиль Караджа, покоривший слушателей своей харизмой и искренним обаянием, обратился к залу с тёплыми словами: «Мне так нравится выступать в России, я чувствую здесь удивительное тепло и родство душ. Учу русский язык и от всего сердца благодарю вас за то, что вы так трепетно принимаете мои песни!»

В финале торжества на сцену вышли дочь и внук Сергея Ивановича Вайнштейна. Дочь выдающегося историка обратилась к организаторам и гостям вечера: «Спасибо вам за то, что имя моего отца не забыто, что его дело живёт в этих прекрасных людях и в каждом проекте фонда! Для нашей семьи это — бесценно». А Герман Захарьяев в заключительном слове напомнил, что именно легендарная личность С.И. Вайнштейна в своё время подтолкнула братьев Захарьяевых к созданию благотворительного фонда СТМЭГИ: «Без Сергея Ивановича не было бы ни сегодняшнего юбилея, ни самого нашего фонда. Он зажёг ту самую искру, которая согревает всю нашу общину уже четверть века».

Торжественную программу юбилейного вечера завершило выступление Московской мужской еврейской капеллы, исполнившей финальную песню «Худо кумэк» («С Божьей помощью»). Гости, получившие в честь юбилея фонда оригинальные памятные подарки, ещё долго не расходились: в фойе общинного центра люди обменивались новостями, подписывали привезённые из Израиля книги, фотографировались с лауреатами и вспоминали пройденный за четверть века путь.

Пока в разных уголках Земли живут смелые, талантливые, творческие люди, готовые ткать ковры памяти, петь старинные песни, изучать архивы, учить детей родному языку и передавать им свет традиций, история горских евреев будет продолжаться. Четверть века позади, но это — лишь вдохновляющая вершина, с которой обязательно открываются новые горизонты для будущих поколений.

