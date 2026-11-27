БАКУ /Trend/ - В Баку обсудили возможность включения Зангезурского коридора в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

По информации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, вопрос рассматривался на третьем заседании Диалога высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), состоявшемся в Баку.

В ходе заседания стороны рассмотрели приоритетные направления транспортного сотрудничества, развитие региональных связей и реализацию инфраструктурных проектов.

В частности, обсуждались возможности привлечения финансовых и инвестиционных инструментов ЕС для развития Среднего коридора, поддержка транспортной инфраструктуры Нахчывана, включение Зангезурского коридора в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также стимулирование европейских логистических компаний к использованию Среднего коридора. Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения взаимодействия в сферах авиации и морского транспорта.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что диалог открывает новые перспективы для сохранения позитивной динамики двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимодействия в транспортной сфере. По его словам, подобные встречи позволяют оценить достигнутый прогресс, подтвердить общие приоритеты и определить конкретные дальнейшие шаги.

Руководитель Генерального директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта (DG MOVE) Магда Копчиньская отметила, что после встречи с азербайджанской делегацией в Брюсселе в прошлом году сотрудничество значительно активизировалось. По ее словам, региональные транспортные связи, цифровизация и авиация являются направлениями, в которых стороны имеют общие интересы и потенциал для расширения взаимодействия.

По итогам диалога стороны подтвердили приверженность углублению транспортного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в поддержку развития Среднего коридора и договорились продолжить обмен мнениями по рассмотренным вопросам.