БАКУ/Trend/ - Банки Азербайджана впервые раскроют данные об устойчивом развитии за 2026 год в I квартале 2027-го.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил экономист отдела устойчивого развития Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмадзада в ходе тренинга для журналистов на тему "Экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы в финансовом секторе", организованном ЦБА.

По его словам, с 2023 года Центральный банк предпринял ряд важных шагов в направлении устойчивого финансирования.

“В феврале 2023 года была подготовлена и опубликована Дорожная карта по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы. Работа регулятора в этом направлении ведется в соответствии с данным документом, и большинство предусмотренных в нем целевых показателей уже достигнуто. В следующем периоде работа будет продолжена с учетом новых целей в области устойчивого финансирования", - отметил он.

А. Ахмадзаде сообщил, что в июне 2024 года были подготовлены и опубликованы рекомендации по управлению экологическими рисками в банках.

"В ноябре того же года, в период проведения COP29, была утверждена "Зеленая" таксономия. В феврале 2025 года были опубликованы рекомендации по "зеленому" и устойчивому кредитованию, в которых определены условия и порядок предоставления таких кредитов. Кроме того, в декабре 2025 года было принято решение о внесении изменений в пруденциальные правила Центрального банка. Соответствующие изменения в стандарты корпоративного управления в банках и правила управления кредитными рисками вступили в силу 9 февраля 2026 года. С 1 апреля 2026 года также вступили в силу изменения в правила пруденциальной отчетности. В них был добавлен новый раздел, касающийся устойчивого финансирования, по которому банки должны ежемесячно представлять отчетность в Центральный банк", - добавил он.

А. Ахмадзаде также сообщил, что в мае 2026 года Кабинет министров утвердил Национальную "зеленую" таксономию. Таким образом, она приобрела статус единой таксономии, принятой на общегосударственном уровне, а не только утвержденной Центральным банком.

По его словам, с 1 января 2027 года вступит в силу требование об отчетности по финансируемым выбросам. Кроме того, банки впервые должны будут публично раскрыть информацию о показателях устойчивого развития за отчетный 2026 год в первом квартале 2027 года.