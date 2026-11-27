БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43,2 миллиарда долларов США. Это на 5,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета (ГТК), за отчетный период объем экспорта составил 27,9 миллиарда долларов, а объем импорта — 15,3 миллиарда долларов.

Таким образом, доля экспорта во внешнеторговом обороте увеличилась до 64,65 процента, а доля импорта составила 35,35 процента. Для сравнения отметим, что в январе-октябре 2025 года эти показатели составляли соответственно 52,95 и 47,05 процента.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли Азербайджана составило 12,65 миллиарда долларов. Это в 5,2 раза больше положительного сальдо в размере 2,41 миллиарда долларов, зафиксированного за аналогичный период 2025 года.

Экспорт увеличился на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт сократился на 20,6 процента. В результате положительное сальдо внешней торговли выросло в 5,2 раза.

Согласно данным ГТК, за первые 10 месяцев 2026 года внешнеторговые операции осуществлялись с 181 страной. В них приняли участие 45 539 субъектов, из которых 34 568 — физические лица, а 10 971 — юридические лица.

Общая стоимость импортных операций составила 15,27 миллиарда долларов. Количество наименований импортированных товаров достигло 7 419. На долю частного сектора пришлось 12,24 миллиарда долларов импорта, государственного сектора — 1,71 миллиарда долларов, физических лиц — 1,32 миллиарда долларов.

Стоимость экспортных операций достигла 27,92 миллиарда долларов. Количество наименований экспортированных товаров составило 2 645. На долю государственного сектора пришлось 14,36 миллиарда долларов экспорта, частного сектора — 13,48 миллиарда долларов, физических лиц — 77,5 миллиона долларов.

В разрезе групп стран наибольшая доля экспорта пришлась на страны Европейского союза. Объем экспорта в эти страны составил 15,83 миллиарда долларов, в другие страны — 10,34 миллиарда долларов, в страны СНГ — 1,68 миллиарда долларов.

В импорте преобладали поставки из других стран. Стоимость импорта из этих стран составила 9,46 миллиарда долларов, из стран СНГ — 3 миллиарда долларов, из стран Европейского союза — 2,44 миллиарда долларов.

Экспорт ненефтяного сектора (за исключением товарных позиций 2709–2715) составил 7,06 миллиарда долларов. Экспорт высокотехнологичной продукции достиг 94,6 миллиона долларов, а импорт такой продукции — 1,83 миллиарда долларов.

Таким образом, за первые 10 месяцев 2026 года доля экспорта во внешней торговле Азербайджана увеличилась, доля импорта сократилась, а положительное сальдо внешней торговли значительно выросло.