ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, приняло участие в X Международном банковском форуме, состоявшемся в Баку, в качестве главного партнёра.

В рамках форума обсуждались вопросы цифровой трансформации банковского сектора, внедрения искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. На повестке форума также были вопросы развития платёжных систем, финансовых технологий, открытого банкинга и устойчивого финансирования.

На корпоративном стенде AzInTelecom участники мероприятия смогли ознакомиться с решениями компании для банковского сектора, в том числе с цифровой подписью нового поколения SİMA.

В рамках мероприятия руководитель направления идентификации и безопасности AzInTelecom Лала Иманова приняла участие в панельной дискуссии «Технологии, люди и искусственный интеллект». Она подчеркнула, что благодаря интеграции цифровой подписи SİMA в системы банков и финансовых учреждений многие операции стали доступны в дистанционном формате. Биометрическая идентификация способствует ускорению бизнес-процессов и повышению их безопасности. Лала Иманова также рассказала о том, как переход к электронному документообороту способствует сокращению операционных расходов банков.

Отметим, что на сегодняшний день около 20 банков Азербайджана внедрили решения SİMA для цифровизации своих услуг. Благодаря этому пользователи могут дистанционно открывать счета, заказывать банковские карты, размещать депозиты, подписывать кредитные договоры и подтверждать свою личность без необходимости посещения банковских отделений. Решения SİMA, успешно интегрированные в системы более 150 организаций, продолжат способствовать цифровой трансформации как государственного, так и частного сектора.