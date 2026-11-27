БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подробно обсуждался вопрос сохранения американского военного присутствия в Европе.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос журналиста о том, затрагивалась ли эта тема во время встречи в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы подробно это обсудили», — сказал американский президент.

Комментируя возможность сокращения военного присутствия США в Европе, Трамп отметил, что союзники по НАТО «не оказали Вашингтону особой помощи» во время конфликта с Ираном.

При этом он добавил: «Но у нас есть Гренландия. Она в три раза больше Техаса. Честно говоря, это немного изменило мое мнение».

Напомним, что в сентябре Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, предусматривающее передачу Вашингтону ответственности за безопасность арктического острова. Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Между тем администрация США перенесла публикацию результатов обзора американского военного присутствия в Европе, первоначально запланированную на декабрь, на следующий год.