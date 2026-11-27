БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложили освободить от налогообложения 50 процентов доходов индивидуальных предпринимателей и прибыли юридических лиц, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками, сроком на три года.

Как сообщает корреспондент Trend, соответствующие положения предусмотрены законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно предлагаемым изменениям, 50 процентов доходов индивидуальных предпринимателей от международных автомобильных грузоперевозок будут освобождены от налога на доходы сроком на три года - с 1 января 2027 года.

Аналогичная льгота предусмотрена для юридических лиц: от налога на прибыль предлагается освободить 50 процентов прибыли, полученной от международных автомобильных грузоперевозок. Льгота также будет действовать в течение трех лет с 1 января 2027 года.

Кроме того, с 1 февраля 2027 года сроком на три года предлагается освободить от НДС импорт тягачей, включенных в установленный перечень, с даты производства которых прошло не более семи лет и которые соответствуют экологическому стандарту Евро-6 по выбросам вредных веществ.

Такая же трехлетняя льгота по НДС предусмотрена для импорта прицепов и полуприцепов, с даты производства которых прошло не более семи лет.

В то же время предлагаемые поправки в закон "О таможенном тарифе" предусматривают освобождение от таможенных пошлин импорта прицепов и полуприцепов, включенных в соответствующий перечень и выпущенных не более семи лет назад. Эта льгота также будет действовать в течение трех лет с 1 февраля 2027 года.