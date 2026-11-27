БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект «О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и разделе продукции по контрактной площади Средняя Кура Азербайджанской Республики»;

2. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики;

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электронной торговле» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О техническом регулировании» (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (первое чтение).