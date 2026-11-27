БАКУ/ Trend/ - В январе–октябре 2026 года физический объем экспорта овощей и фруктов из Азербайджана сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако статистическая стоимость экспорта увеличилась на 8,1%.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, в январе–октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 660 тысяч 487,05 тонны овощей и фруктов, а статистическая стоимость экспорта составила 695 миллионов 474,54 тысячи долларов США.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта овощей и фруктов снизился до 620 тысяч 580,09 тонны, что на 39 тысяч 906,96 тонны, или на 6%, меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Вместе с тем статистическая стоимость экспорта овощей и фруктов возросла. В отчетный период этот показатель составил 751 миллион 603,66 тысячи долларов США, что на 56 миллионов 129,12 тысячи долларов США, или на 8,1%, больше по сравнению с январем–октябрем 2025 года.

Таким образом, в отчетный период при снижении физического объема экспорта овощей и фруктов был зафиксирован рост его статистической стоимости.