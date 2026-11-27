БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется ввести финансовые санкции за перевозку и представление товаров автомобильным транспортом без оформления электронной товарно-транспортной накладной.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно предлагаемым изменениям, перевозка и представление товаров автомобильным транспортом без оформления электронной товарно-транспортной накладной будут включены в сферу оперативного налогового контроля.

Кроме того, за представление товаров без оформления такой накладной в отношении налогоплательщика будет применяться финансовая санкция в размере 2 процентов от общей стоимости представленных товаров.

Отметим, что новые положения вступят в силу для субъектов среднего и крупного предпринимательства с 1 июля 2027 года, а для остальных субъектов предпринимательства - с 1 августа 2028 года.