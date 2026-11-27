БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Соглашение о разделе продукции в отношении контрактной площади "Средняя Кура", предусматривающее проведение разведочных работ, разработку и добычу углеводородов.

Об этом сообщает корреспондент Trend.

Вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По итогам обсуждений законопроект "О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и разделе продукции по контрактной площади Средняя Кура Азербайджанской Республики" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Контрактная площадь представляет собой сухопутную территорию, охватывающую отдельные участки Карабахского, Центрально-Аранского, Миль-Муганского и Гянджа-Дашкесанского экономических районов.

Согласно соглашению, охрана окружающей среды будет обеспечиваться в соответствии с его условиями, национальным законодательством, передовой международной практикой в нефтегазовой отрасли и установленными экологическими стандартами.

Для управления проектом предусмотрено создание Управляющего комитета, состоящего из представителей подрядчика.

При найме персонала подрядчик и оператор, исходя из производственных потребностей и требований к профессиональной квалификации, будут отдавать предпочтение гражданам Азербайджана. При выборе поставщиков и подрядчиков также будет отдаваться приоритет местным компаниям.