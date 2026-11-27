БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется расширить сферу применения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также ввести новые требования к аттестации оценщиков и осуществлению ими профессиональной деятельности.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправкам, при оценке воздействия на окружающую среду будет учитываться не только здоровье человека, но и его безопасность. Кроме того, в перечень оцениваемых факторов воздействия отдельно включаются культурное наследие и социально-экономическая сфера.

Законопроектом также вводится понятие "существенное изменение деятельности". К таким случаям будут относиться применение технологий, отличающихся от предусмотренных первоначальным проектом, расширение территории деятельности, увеличение объемов производства или деятельности, потребления энергии и природных ресурсов, а также количества отходов, если это приводит к изменению показателей состояния окружающей среды.

Кроме того, уточняется понятие оценки трансграничного воздействия. Она будет проводиться для определения возможного воздействия деятельности, осуществление которой планируется на территории одного государства, на территорию другого государства. При этом будут учитываться масштабы деятельности, место ее осуществления, степень опасности и характер воздействия.

Согласно предлагаемым изменениям, срок действия квалификационного аттестата оценщика по ОВОС составит пять лет. Лица, намеренные продолжить профессиональную деятельность, смогут повторно обратиться за получением аттестата и сдать экзамены в последний год срока его действия. Если оценщик после первой сдачи экзамена дважды получит аттестат по одному и тому же направлению, последний аттестат будет выдан бессрочно.

В то же время участие в экзаменах для получения аттестата оценщика станет платным. Размер платы будет определяться соответствующим государственным органом.

Кроме того, в документах по ОВОС необходимо будет указывать применяемые методы оценки и прогнозирования, использованные данные и допущения, сведения о недостатке информации (при его наличии), а также нетехническое резюме с картами, графиками и изображениями.