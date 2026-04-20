Минобороны Азербайджана проводит учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Н-ской воинской части Сил специального назначения начались очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на начальном этапе сборов, проводимых в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, была проведена регистрация личного состава. Военнообязанные прошли медицинское обследование, после чего им были выданы военная форма и другие необходимые средства обеспечения.

В ходе учебных сборов военнообязанным, призванным из запаса, будут разъяснены правила эксплуатации вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии, а также современные методы ведения боя и самообороны. Кроме того, будут проведены занятия по тактической подготовке, приближённые к условиям реального боя, и другие тренировки.

Основной целью учебных сборов, которые продлятся до 28 апреля, является повышение уровня военной подготовки и теоретических знаний участников, а также совершенствование их практических навыков.