Новый законопроект предусматривает повышение ответственности провайдеров — Айтен Мамедова

БАКУ /Trend/ - Одним из ключевых положений нового законопроекта является повышение ответственности провайдеров.

Об этом сказала начальник управления министерства юстиции Айтен Мамедова в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и ряд других законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, для лиц младше 16 лет в целом ограничивается создание личных аккаунтов в социальных сетях. Такой подход направлен на предотвращение негативного влияния на психоэмоциональное развитие детей и поддержку их интеграции в реальную социальную среду.

Руководитель управления отметила, что основное внимание в законопроекте уделяется механизмам эффективного регулирования и контроля. Так, законодательством предусмотрены механизмы для определения возраста пользователей. Данный процесс не должен ограничиваться лишь заявлением самого пользователя. Должна регулярно проводиться аналитическая оценка, мониториться профили пользователей и в случае возникновения сомнений относительно возраста приниматься превентивные меры в соответствии с законодательством.

По её словам, одним из ключевых вопросов является обеспечение защиты и безопасности данных. Так, провайдеры не имеют права передавать эти данные третьим лицам, использовать их в рекламных целях или вовлекать в коммерческий оборот. Данные, предоставленные для подтверждения возраста, должны удаляться сразу после завершения процедуры. Это позволяет предотвратить риски их незаконного использования. Также особое внимание должно уделяться предотвращению манипулятивных методов дизайна. В частности, ограничению подлежат такие функции, как бесконечная прокрутка (infinite scroll), автоматическое воспроизведение видео и другие механизмы, вызывающие зависимость.

Представитель министерства добавила, что одним из ключевых положений является повышение ответственности провайдеров. Если на платформе будет выявлен контент, представляющий угрозу физическому здоровью или безопасности ребёнка, провайдер обязан в течение 24 часов принять меры и устранить соответствующий контент. Это, в свою очередь, обеспечивает более надёжную защиту детей в цифровой среде.

По словам А.Мамедовой, одним из принципиальных нововведений является законодательное закрепление права на удаление информации, опубликованной в несовершеннолетнем возрасте. «Это право позволяет предотвратить негативное влияние контента, созданного под воздействием эмоциональных или психологических факторов в подростковом возрасте, на дальнейшую жизнь человека. Проект также предусматривает родительский контроль. Это рассматривается не только как инструмент, но и как механизм ответственности. То есть родитель или законный представитель обязан осуществлять контроль за цифровой активностью ребёнка», - сказала она.